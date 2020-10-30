Чисора удивил внешним видом на взвешивании с Усиком и оказался тяжелее на 17 килограммов

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) и его соперник британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) провели официальную процедуру взвешивания накануне боя.

По итогам взвешивания вес Усика составил 98,5 кг (217 ¼ фунтов), а вес Чисоры - 115,9 кг (255 ½ фунтов). Отметим, данные показатели являются для Александра рекордными в профессиональной карьере. До этого его максимальный вес перед поединком составлял 97,5 кг (перед боем с Чаззом Уизерспуном, - прим. ред.). Чисора, в свою очередь, немного снизил свой вес к показателям двухлетней давности.

Британец пришел на взвешивание в образе к завтрашнему празднику - Хэллоуину. Дерек своим внешним видом попытался запугать украинца. Александр был более дисциплинирован и появился на мероприятии в маске.

Видео взвешивания:

Видео финальной дуэли взглядов:

Усик после взвешивания дал короткий комментарий:

Напомним, шоу бокса Усик - Чисора состоится в субботу, 31 октября, в Лондоне. Накануне поединка букмекеры определили фаворита схватки. Ранее Телеграф рассказывал, где и когда смотреть бой в прямом эфире в Украине.