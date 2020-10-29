Усик - Чисора: где и когда смотреть бой

Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, в Лондоне проведет свой второй бой в супертяжелом весе. Противостоять непобедимому украинцу будет опытный британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
В Украине бой Усик - Чисора не покажут по ТВ, однако прямая трансляция поединка будет доступна на сервисе megogo (требуется подписка и дополнительная оплата боя, - прим. ред.). Кроме того, за схваткой можно наблюдать в режиме-live на каналах Sky Sports и DAZN. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса. Начало шоу запланировано на 20:00 (время киевское), а главный поединок ориентировочно начнется после 23:00.
Изначально бой Усик - Чисора должен был пройти в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса "отложила" возвращения Александра на ринг.
Полный кард шоу:
Ранее Телеграф сообщал котировки букмекеров на бой Усик - Чисора.
Отметим, большинство боксеров считают именно Усика фаворитом противостояния. Накануне схватки бывший чемпион мира рассказал, как Александр доминировал над Владимиром Кличко во время спарринг-сессии.