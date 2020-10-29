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Усик - Чисора: где и когда смотреть бой

Усик - Чисора: где и когда смотреть бой
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora

Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, в Лондоне проведет свой второй бой в супертяжелом весе. Противостоять непобедимому украинцу будет опытный британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО). 

В Украине бой Усик - Чисора не покажут по ТВ, однако прямая трансляция поединка будет доступна на сервисе megogo (требуется подписка и дополнительная оплата боя, - прим. ред.). Кроме того, за схваткой можно наблюдать в режиме-live на каналах Sky Sports и DAZN. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса. Начало шоу запланировано на 20:00 (время киевское), а главный поединок ориентировочно начнется после 23:00.

Изначально бой Усик - Чисора должен был пройти в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса "отложила" возвращения Александра на ринг.

Полный кард шоу:

  • Александр Усик - Дерек Чисора - (украинец подтверждает свой статус обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе)
  • Ли Сэлби - Джордж Камбосос - бой в легком весе
  • Томми Маккарти - Билал Лаггон (бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в 1-м тяжелом весе)
  • Саванна Маршалл - Ханна Рэнкин (бой за вакантный титул WBO в среднем весе)
  • Эми Тимлин - Карли Скелли (бой за вакантный титул Содружества во втором легчайшем весе)
  • Дэвид Аллен - Кристофер Лавджой - бой в супертяжелом весе
  • Укашир Фарук - Мартин Текупетла - бой в легчайшем весе
  • Рамла Али - Эва Хабмейер - бой в легком весе

Ранее Телеграф сообщал котировки букмекеров на бой Усик - Чисора.

Отметим, большинство боксеров считают именно Усика фаворитом противостояния. Накануне схватки бывший чемпион мира рассказал, как Александр доминировал над Владимиром Кличко во время спарринг-сессии.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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