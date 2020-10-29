Экс-чемпион мира: Кличко не хотел спарринговать с Усиком при прессе

Во время подготовки к защите титула в бою с Тайсоном Фьюри Владимир Кличко пригласил в тренировочный лагерь Александра Усика. Накануне схватки Усика с Дереком Чисорой бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон вспомнил, как Александр доминировал над Кличко в спаррингах.

"Когдя я увидел Усика спаррингующим с Владимиром, я спросил, кто это?. Откуда этот парень? Я понятия не имел кто это, но знал, что в этом пареньке есть что-то особенное. Усик провел один раунд с Кличко и Владимир потребовал остановить спарринг-сессию и сказал Усику, что продолжит с ним тренировку не на на глазах прессы.", - рассказал Нельсон в интервью Behind The Gloves.

"Он был слишком жестким соперником для Владимира. Усик доминировал над чемпионом", - добавил

Отметим, в бою с Тайсоном Фьюри Владимир Кличко потерял все свои чемпионские пояса.

Телеграф напоминает, что шоу Александр Усик - Дерек Чисора состоится 31 октября в Лондоне. Накануне боя стало известно, что соперник украинца хочет поменять вид спорта.

Ранее Дэвид Хэй оценил удар Усика, вспомнив о Кличко.