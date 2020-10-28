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"Усик бьет сильнее Кличко?": Хэй усомнился в Александре перед боем с Чисорой

"Усик бьет сильнее Кличко?": Хэй усомнился в Александре перед боем с Чисорой
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora

Менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры, бывший чемпион мира в хэвивейте Дэвид Хэй высказался касательно шансов Александра Усика в бою со своим подопечным.

По словам Хэя мастерство и скорость - это хорошо, но когда против тебя боксирует гигант, то это раунд за раундом изматывает тебя. Дэвид на своем примере убедился в этом, когда он готовился к бою с Чисорой. Его спарринг партнером был французский боксер Карлос Такам. По словам Хэя прошло несколько недель перед тем, как он начал комфортно чувствовать себя в ринге с Карлосом.

"Я могу выдерживать давление человека весом 90 кг. Но когда кто-то весит 115 кг, это все меняет. Это не так просто. Для этого нужна сила. Если Усик не устоит на ногах, пропустив этот тяжелый удар, его накроет", - цитирует Хэя The Athletic.

Дэвид уверен, что Чисора напропускает от Усика, но при этом Дерек выстоит и будет раунд за раундом прижимать Александра к канатам и давить и не понятно, выдержит ли это давление украинец.

"Пересмотрите поединки Чисоры с Уайтом или Такамом, даже с Кличко. Усик бьет сильнее Кличко? Нет, я так не думаю", - добавил экс-чемпион.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора запланирован на 31 октября в Лондоне.

Ранее Телеграф сообщал, что Нурмагомедов назвал Усика одним из лучших боксеров мира.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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