Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно объявил о завершении карьеры, назвал лучших боксеров современности.

По словам Хабиба, в список лучших боксеров на данный момент входят украинцы Александр Усик, Василий Ломаченко, проигравший все свои пояса Теофимо Лопесу, мексиканец Сауль Альварес и британец Тайсон Фьюри.

По мнению Нурмагомедова, очень тяжело выбрать лучшего из этой четверки. Он отметил, что хотел бы увидеть бой Усика с Фьюри, ведь оба боксера обладают превосходной техникой и навыками для своего веса.

"Усик не такой, как другие супертяжи. Он более техничен, отлично работает ногами, вынослив и я бы очень хотел увидеть его бой с Фьюри", - приводит слова Нурмагомедова Sky Sports.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября на Wembley Arena в Лондоне. Это станет вторым поединком для украинца в супертяжелой весовой категории.