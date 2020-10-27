Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
Шахтер нашел замену Пятову
Шахтер нашел замену Пятову
Хабиб сломал ногу и переболел свинкой перед боем с Гейджи
Хабиб сломал ногу и переболел свинкой перед боем с Гейджи

Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира

Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм khabib_nurmagomedov

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно объявил о завершении карьеры, назвал лучших боксеров современности.

По словам Хабиба, в список лучших боксеров на данный момент входят украинцы Александр Усик, Василий Ломаченко, проигравший все свои пояса Теофимо Лопесу, мексиканец Сауль Альварес и британец Тайсон Фьюри.

По мнению Нурмагомедова, очень тяжело выбрать лучшего из этой четверки. Он отметил, что хотел бы увидеть бой Усика с Фьюри, ведь оба боксера обладают превосходной техникой и навыками для своего веса.

"Усик не такой, как другие супертяжи. Он более техничен, отлично работает ногами, вынослив и я бы очень хотел увидеть его бой с Фьюри", - приводит слова Нурмагомедова Sky Sports.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября на Wembley Arena в Лондоне. Это станет вторым поединком для украинца в супертяжелой весовой категории. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, MMA, Смешанные единоборства, Александр Усик, Хабиб Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
02 Дубль Ибрагимовича и странные пенальти: видеообзор матча Милан - Рома
03 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
04 Шахтер нашел замену Пятову
05 В течение двух суток Анчелотти станет главным тренером Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь