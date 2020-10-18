Ломаченко - Лопес: видео боя

Смотреть полное видео боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

Утром 18 октября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Поединок продлился все 12 раундов. Лопес был намного активнее и закономерно все судьи отдали ему победу. Судейский вердикт был беспощаден к украинцу: 112-116, 109-119, 111-117. Таким образом, американец завоевал пояса WBO, WBA Super, WBC Franchise и IBF в легком весе, а Василий остался ни с чем.

Видео боя Ломаченко - Лопес:

Отметим, пункт о реванше отсутствовал в контракте на бой.

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