Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляция боя

Прямая онлайн-трансляция чемпионского боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

В субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе на арене The Bubble в MGM Grand в Лас-Вегасе состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка (начало 18 октября в 03:30).

Что на кону

Буквально недавно было подтверждено, что на кону поединка Лопес - Ломаченко будут стоять пояса всех основных боксерских организаций. Победитель схватки станет абсолютным чемпионом мира в легком весе и будет обладателем таким поясов: WBO, WBA Super, WBC Franchise, IBF.

Когда бой и где смотреть

Поединок Ломаченко - Лопес пройдет ночью 18 октября. Начало трансляции ориентировочно в 04:00 по киевском времени. В прямом эфире в Украине эту схватку по ТВ не покажут, трансляция будет доступна лишь на сервисе megogo.

Кто фаворит

Большинство боксеров и экспертов отдают предпочтение Ломаченко, правда с оговоркой, что Лопес все-таки ударный боец и может нокаутировать оппонента. Букмекеры также полностью на стороне украинца. Прогноз "Телеграф Спорт" - победа Ломаченко единогласным решением судей.

Перед боем

Накануне боксеры провели несколько официальных мероприятий. Сначала они пообщались фактически напрямую во время пресс-конференции, а затем прошли официальную процедуру взвешивания. Примечательно, что оба бойца показали на весах одинаковый вес - 135 фунтов (61,2 кг)

Видео взвешивания Ломаченко - Лопес:

Видео пресс-конференции Ломаченко - Лопес:

Андеркард боя

Последний бой

В своем последнем бою, который состоялся в августе 2019 года, Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) уничтожил на ринге Люка Кэмпбелла. По истечению 12-и раундов все судьи отдали предпочтение украинцу 118-109, 119-108, 119-108.

Что касается Лопеса (15–0, 13 КО), то он завоевал титул IBF в поединке с Ричардом Комми, нокаутировав ганца уже во втором раунде.

Телеграф напоминает, что неделю назад свой бой провел еще один украинский боксер-претендент на чемпионский бой с Ломаченко Денис Беринчик. "Гром" вновь запомнился ярким и неповторимым выходом на ринг.