Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко - Теофимо Лопес в Украине доступен лишь для подписчиков megogo.

В субботу, 18 октября, в американском Лас-Вегасе состоится грандиозный вечер профессионального бокса с участием украинского чемпиона мира по версиям WBO/ WBA Super и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко. Противостоять ему будет небитый американский чемпион по версии IBF в том же весе Теофимо Лопес.

Супербой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ в Украине. Прямая трансляция будет доступна в сети на онлайн-сервисе megogo. По информации транслятора, эфир начнется в 04:00 18 октября (время киевское). Посмотреть вечер бокса в Лас-Вегасе украинцы смогут, оформив подписку на megogo по тарифам "оптимальный" (97 грн) или "максимальный" (197 грн). Также есть вариант с оформлением тестовой подписки за 1 грн на первый месяц использования.

Также платная трансляция доступна на сервисе fite.tv. Стоимость трансляции для британцев составит £9,99. В США поединок Лопес - Ломаченко бесплатно покажет телеканал ESPN.

Напомним, вчера боксеры прошли процедуру взвешивания и на ней Ломаченко нарушил протокол безопасности, чтобы взглянуть в глаза Лопесу.

Ранее букмекеры сделали свой прогноз на бой Ломаченко - Лопес.