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Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)

Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
01:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес взвесились накануне чемпионского боя.

В пятницу, 16 октября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялась церемония взвешивания перед объединительным боем Ломаченко - Лопес.

Накануне супербоя Loma и Тео прошли процедуру взвешивания. Оба боксера показали одинаковый вес - 61,2 кг и уложились в лимит весовой категории (до 61,235 кг).

Видео взвешивания Ломаченко - Лопес на видео с 21:37:

Финальная битва взглядов:

Телеграф напоминает, что поединок чемпиона мира по версиям WBO/WBA Super/ WBC franchise в легком весе украинца Василия Ломаченко с чемпионом IBF в той же весовой категории намечен на 17 октября (местное время). В Украине поединок пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

Ранее Телеграф передавал прогноз Тайсона Фьюри на бой Ломаченко - Лопес.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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