Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)

В пятницу, 16 октября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялась церемония взвешивания перед объединительным боем Ломаченко - Лопес.

Накануне супербоя Loma и Тео прошли процедуру взвешивания. Оба боксера показали одинаковый вес - 61,2 кг и уложились в лимит весовой категории (до 61,235 кг).

Видео взвешивания Ломаченко - Лопес на видео с 21:37:

Финальная битва взглядов:

Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL.

@TeofimoLopez - 135 lbs

@VasylLomachenko - 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020