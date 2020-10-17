Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)

В пятницу, 16 октября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялась церемония взвешивания перед объединительным боем Ломаченко - Лопес.
Накануне супербоя Loma и Тео прошли процедуру взвешивания. Оба боксера показали одинаковый вес - 61,2 кг и уложились в лимит весовой категории (до 61,235 кг).
Видео взвешивания Ломаченко - Лопес на видео с 21:37:
Финальная битва взглядов:
Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL.
@TeofimoLopez - 135 lbs
@VasylLomachenko - 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020
Телеграф напоминает, что поединок чемпиона мира по версиям WBO/WBA Super/ WBC franchise в легком весе украинца Василия Ломаченко с чемпионом IBF в той же весовой категории намечен на 17 октября (местное время). В Украине поединок пройдет в ночь с субботы на воскресенье.
Ранее Телеграф передавал прогноз Тайсона Фьюри на бой Ломаченко - Лопес.