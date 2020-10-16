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Тайсон Фьюри дал прогноз на исход боя Ломаченко с Лопесом

Тайсон Фьюри дал прогноз на исход боя Ломаченко с Лопесом
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео
Тайсон Фьюри не стал выделять фаворита в бою Ломаченко - Лопес

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри поделился своими ожиданиями от супербоя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

"Я думаю прогноз на этот бой должен быть 50 на 50. Оба - великие бойцы и обоим есть что терять. Я желаю и Ломаченко, и Лопесу удачи в поединке, а также пусть Бог благословит их", - рассказал Фьюри в комментарии для Youtube-канала Top Rank.

Телеграф напоминает, что уже в эту субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес сойдутся в главной схватке года за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее Телеграф сообщал, что Ломаченко опережает всех украинских спортсменов по числу подписчиков в Instagram.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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