Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram

Современный мир заставляет спортсменов уделять время не только тренировкам, но и общению с болельщиками.

Именно соцсети стали такой площадкой, на которой фанаты могут наблюдать за жизнью своих кумиров, а иногда даже пообщаться с ними напрямую. Кроме того, на такие площадки приходят и рекламодатели. Также через соцсети известные люди продвигают свой бренд и становятся более узнаваемыми в мире и Украине.

Одним из показателей популярности спортсмена являет количество его поклонников/подписчиков в Instagram.

Лидером среди украинских спортсменов в данном аспекте выступает боксер Василий Ломаченко, которому в ближайшее воскресенье, 18 октября (время киевское), предстоит сразиться за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Теофимо Лопесом. Число подписок Ломаченко достигает 1,8 млн человек.

Следом за Loma в данном рейтинге расположился футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко, который недавно женился. Число подписчиков instagram у Александра достигает 1 млн человек.

В топ-3 входит еще один боксер - супертяж Александр Усик, которому в конце октября предстоит сразиться с британцем Дереком Чисорой. На страничку instagram Александра подписано 967 тысяч человек.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина ,недавно выигравшая грунтовый турнир в Страсбурге, может похвастаться почти 700 тыс. подписчиков.

Украинский футболист Шахтера Евгений Коноплянка за долгие годы карьеры сумел собрать у себя на страничке в instagram армию из 412 тыс. подписчиков.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, выступающая в дисциплине прыжки в длину, на своей страничке в instagram имеет в своем активе более 280 тысяч подписчиков.

На еще одну украинскую легкоатлетку Юлию Левченко, выступающую в секторе прыжков в высоту, подписано 190 тыс. человек.

Украинский футболист Шахтера Михаил Мудрик, выступающий на правах аренды за Десну, только-только набирает популярность, а уже может похвастаться 183 тысячами подписчиков.

За жизнью второй ракетки Украины Даяны Ястремской в instagram наблюдают свыше 80 тыс. человек.

На Александра Гвоздика, недавно завершившего карьеру профессионального боксера, подписались свыше 120 тыс. человек.

Ранее Телеграф сообщал, что на кону боя Ломаченко - Лопес будут стоять пояса всех ключевых боксерских организаций.