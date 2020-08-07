В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко еще в марте женился на известной украинской журналистке Владе Седан.

"12 марта. Лондон. Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Никогда не могла подумать, что именно там я выйду замуж. Друзья, вот вы и узнали первый секрет нашей личной жизни. Всем спасибо за ваши позитивные отзывы и комментарии, мне очень приятно. Обещаю в дальнейшем много интересного и эксклюзивного контента", - написала Влада у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото молодоженов.

Подробно о свадьбе Влада рассказала на своем Youtube-канале:

Отметим, сегодня Манчестер Сити Зинченко сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Напомним, вчера стало известно о свадьбе нападающего Динамо Назария Русина.