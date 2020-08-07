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В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)

В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко еще в марте женился на известной украинской журналистке Владе Седан.

"12 марта. Лондон. Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Никогда не могла подумать, что именно там я выйду замуж. Друзья, вот вы и узнали первый секрет нашей личной жизни. Всем спасибо за ваши позитивные отзывы и комментарии, мне очень приятно. Обещаю в дальнейшем много интересного и эксклюзивного контента", - написала Влада у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото молодоженов. 

 
 
 
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12 березня. Лондон. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ніколи не могла подумати, що саме там вийду заміж  Друзі, ось ви і дізнались перший секрет з нашого особистого життя. Всім дякую за ваші позитивні відгуки і коментарі, мені дуже приємно!  Далі обіцяю чимало цікавого та ексклюзивного контенту Що стосується першого конкурсу з розіграшем футболок, переможців оголошу завтра. Слідкуйте за моїми сторіс) всім добраніч 

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Подробно о свадьбе Влада рассказала на своем Youtube-канале:

Отметим, сегодня Манчестер Сити Зинченко сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Напомним, вчера стало известно о свадьбе нападающего Динамо Назария Русина.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан.

Автор:

Телеграф
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