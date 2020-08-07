Манчестер Сити - Реал: где и когда смотреть первый матч возобновленной Лиги чемпионов

7 августа Манчестер Сити принимает Реал в матче Лиги чемпионов УЕФА 2019/20.

Сегодня, 7 августа, двумя матчами возобновится Лига чемпионов, в частности Манчестер Сити примет Реал в рамках ответной игры 1/8 финала. Встреча пройдет на стадионе "Сити оф Манчестер" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса поединок, который был под угрозой срыва, пройдет без зрителей на трибунах.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире по ТВ в Украине. Поединок в режиме live покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за трансляцией встречи можно будет наблюдать на стриминговом сервисе oll.tv.

Отметим, команды подходят к матчу в разном настроении. Реал стал чемпионом Испании, а Манчестер Сити завершил сезон в АПЛ на втором месте. В последнем туре подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили Норвич. Перед ответной игрой у Горожан есть небольшой гандикап перед Реалом в виде двух забитых мячей на выезде (итог первой встречи - 1:2 в пользу МС, - прим. ред.).

По мнению букмекеров, английская команда имеет большие шансы на победу: коэффициент 1,64 против 5,1. Ничейный исход оценивает - в 4,74.