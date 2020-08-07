Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Свитолина отказалась от участия в US Open-2020
Свитолина отказалась от участия в US Open-2020
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)
В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)
Два украинца попали в команду недели Лиги Европы (Фото)
Два украинца попали в команду недели Лиги Европы (Фото)

Манчестер Сити - Реал: где и когда смотреть первый матч возобновленной Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Реал: где и когда смотреть первый матч возобновленной Лиги чемпионов
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
7 августа Манчестер Сити принимает Реал в матче Лиги чемпионов УЕФА 2019/20.

Сегодня, 7 августа, двумя матчами возобновится Лига чемпионов, в частности Манчестер Сити примет Реал в рамках ответной игры 1/8 финала. Встреча пройдет на стадионе "Сити оф Манчестер" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса поединок, который был под угрозой срыва, пройдет без зрителей на трибунах.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире по ТВ в Украине. Поединок в режиме live покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за трансляцией встречи можно будет наблюдать на стриминговом сервисе oll.tv. 

Отметим, команды подходят к матчу в разном настроении. Реал стал чемпионом Испании, а Манчестер Сити завершил сезон в АПЛ на втором месте. В последнем туре подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили Норвич. Перед ответной игрой у Горожан есть небольшой гандикап перед Реалом в виде двух забитых мячей на выезде (итог первой встречи - 1:2 в пользу МС, - прим. ред.).

По мнению букмекеров, английская команда имеет большие шансы на победу: коэффициент 1,64 против 5,1. Ничейный исход оценивает - в 4,74.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 Форвард Динамо женился: яркие фото новобрачных
03 Болонья сделала предложение по форварду Динамо, на игрока претендует 10 команд
04 Прорыв Фрая - в обзоре матча Базель - Айнтрахт (Видео)
05 Первая игра Динамо под руководством Луческу пройдет в "секретном" режиме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь