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Манчестер Сити - Норвич: видео разгрома 5:0

Манчестер Сити - Норвич: видео разгрома 5:0
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф
Манчестер Сити "сопроводил" Норвич в Чемпионшип разгромом.

В 38-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимал аутсайдера турнирной таблицы Норвич. 

Команда Хосепа Гвардиолы разомнулась и забила 5 безответных голов.

Украинец Зинченко участия в матче не принимал.

После этой победы Манчестер Сити набрал 81 очко и расположился на втором месте, а Норвич с 21 очком замыкает турнирную таблицу. 

Обзор матча

Манчестер Сити – Норвич 5:0

Голы: Жезус, 11, де Брюйне, 45+1, 90, Стерлинг, 79, Марез, 83

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Эрик Гарсия (Фернандиньо, 46), Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Давид Силва (Бернарду Силва, 85) – Стерлинг, Жезус, Фоден (Марез, 46)

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Годфри, Льюис – Рупп, Маклин – Кэнтуэлл (Фамево, 90+2), Штиперманн (Вранчич, 77), Эрнандес (Мартен, 87) – Пукки (Айда, 77)

Предупреждения: Канселу – Циммерманн.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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