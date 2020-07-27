Манчестер Сити - Норвич: видео разгрома 5:0

В 38-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимал аутсайдера турнирной таблицы Норвич.
Команда Хосепа Гвардиолы разомнулась и забила 5 безответных голов.
Украинец Зинченко участия в матче не принимал.
После этой победы Манчестер Сити набрал 81 очко и расположился на втором месте, а Норвич с 21 очком замыкает турнирную таблицу.
Обзор матча
Манчестер Сити – Норвич 5:0
Голы: Жезус, 11, де Брюйне, 45+1, 90, Стерлинг, 79, Марез, 83
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Эрик Гарсия (Фернандиньо, 46), Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Давид Силва (Бернарду Силва, 85) – Стерлинг, Жезус, Фоден (Марез, 46)
Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Годфри, Льюис – Рупп, Маклин – Кэнтуэлл (Фамево, 90+2), Штиперманн (Вранчич, 77), Эрнандес (Мартен, 87) – Пукки (Айда, 77)
Предупреждения: Канселу – Циммерманн.