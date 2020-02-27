Как потерять все за 5 минут: обзор матча Реал - Ман Сити (Видео)

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12:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ман Сити обыграл Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На Сантьяго Бернабеу мадридский Реал принимал Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в поединке открыл Иско, который точно пробил после отличной передачи Винисиуса Жуниора, а после "горожане" сумели перевернуть игру, забив 2 гола за 5 минут. В воротах Куртуа отличились Де Брюйне и Жезус.

Обзор матча:

Реал — Манчестер Сити 1:2

Голы: Иско, 60 — Габриэль Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (с пенальти)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди — Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде — Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Б. Менди — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус, Б. Силва (Стерлинг, 73)

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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