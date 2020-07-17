Необычный пенальти - в обзоре чемпионского матча Реал - Вильярреал (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 37-го тура чемпионата Испании Реал - Вильярреал.

Вчера, 16 июля, в Испании определился чемпион первенства по футболу. Реал в рамках матча 37-го тура Ла Лиги принимал Вильярреал. Встреча, проходившая на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Для долгожданной победы в турнире Сливочным необходимо было набрать два очка в оставшихся двух играх и они решили не откладывать дело до последнего тура. На 29-й минуте Карим Бензема после передачи Луки Модрича пробил кипера Серхио Асенхо - мяч полетел прямо между ног киперу.

Во втором тайме мадридцы заработали пенальти, однако сумели его реализовать только со второй попытки. Сначала Серхио Рамос отдал передачу с точки, а Бензема набежал и забил. Однако рефери усмотрел нарушение правил со стороны француза, который забежал в штрафную до "удара" испанца. Перебить 11-метровый решили уже стандартным способом, но Королевский клуб сменил бьющего игрока. К 11-метровой отметке подошел Бензема, который легко и непринужденно реализовал пенальти. На 83-й минуте "Желтая Субмарина" отыграла один гол усилиями Висенте Иборры, который огорчил Тибо Куртуа ударом головой после навеса с правого фланга.

Видеообзор матча Реал - Вильярреал (2:1)

Таким образом, Реал (1-е место, 86 очков) спустя три года вновь победил в чемпионате Испании. Всего на счету Сливочных рекордные 34 победы в национальном первенстве. Вильярреал (5-е место, 57 очков), в свою очередь, обеспечил себе выход в групповой этап Лиги Европы 2020/2021.

В следующем туре Реал отправится к борющемся за выживание Леганесу, а Вильярреал примет Эйбар. Оба матча пройдут 19 июля.

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