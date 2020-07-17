Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 37-го тура чемпионата Испании Барселона - Осасуна.

В четверг, 16 июля, в Испании прошли матчи предпоследнего тура национального первенства. В частности, Барселона принимала на "Камп Ноу" Осасуну. Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счетом 1:2.

В начале первого тайма "середняк" Ла Лиги огорчил Тер Штегена: Арнаис блестящим ударом с ходу поразил ворота Блаугранас после прострела с левого фланга.

Во втором тайме Лионель Месси вновь продемонстрировал миру своей умение пробивать штрафные удары. на 62-й минуте аргентинец после "пристрелки" в первом тайме блестящим ударом со стандарта сравнял счет. Однако на 94-й минуте каталонцы пропустили еще. Роберто Торрес замкнул передачу партнера после быстрой контр-атаки гостей.

Отметим, с 77 минуты Осасуна играла в меньшинстве: Гальего был удален за отмашку и удар локтем Ленгле.

Видеообзор матча Барселона - Осасуна (1:2)

Таким образом, Барселона (79 очков) остается на втором месте в чемпионате Испании, Осасуна (51 очко) - 11-я.

В заключительном туре Примеры, который впрочем ничего для клубов не решает, Барселона отправится в гости к Алавесу, а Осасуна примет Мальорку. Оба матча пройдут 19 июля.

Ранее сообщалось, что Динамо обыграло Зарю в матче за Лигу чемпионов.