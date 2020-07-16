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Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)

Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
Обновлено 23:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В четверг, 16 июля, Динамо в матче "за Лигу чемпионов" принимало Зарю. Игра 31-го тура украинской Премьер-лиги проходила в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась триумфом хозяев со счетом 3:1. Вашему вниманию краткий видеообзор встречи.

На кону поединка стояли большие амбиции и большие деньги, ведь победитель этого противостояния выходил на прямое второе место в турнирной таблице УПЛ, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов 2020/21. Уже с первых минут киевляне, на которых давил огромный груз ответственности, дрогнули. Польский защитник Динамо Томаш Кендзера глупейшим образом подкатился под Громова и вместо выноса мяча прокинул круглого форварду на ход. Артем вышел один на один с Бущаном и своим шансом воспользовался.

К чести Динамо они ни сколько не смутились и ринулись отыгрываться. Лидер вице-чемпионов Украины Цыганков в эти сложные минуты для клуба взял на себя инициативу. На 14-й минуте поединка, Виктор обыгравшись с Буяльским в "стеночку" замкнул прострел Виталия с правого фланга - вратарь Зори Мацапура не сумел накрыть "свой" угол. Еще через минуту во время "арсеналовской" атаки Буяльский ассистировал капитану Сидорчуку, который отблагодарил партнера шикарным ударом в ближнюю "девятку". 

Последний гол в матче был забит на 34-й минуте усилиями Русина и Цыганкова. Назарий промчался по "бровке", проник в чужую штрафную после чего пробил, мяч рикошетом от защитника опустился прямо на голову Цыганкова, а от него - в пустой угол ворот луганчан.

Стоит отметить, на 73-й минуте Русин опять исполнил свой фирменный забег со смещением в штрафную, который увенчался ударом - Мацапура отразил перед собой. Первым на добивании оказался Буяльский, пробивший уже по воротам уже без вратаря, однако на пути "снаряда" стала голова Йоеля Абу Ханны. Этот сейв явно войдет в подборки лучших в исполнении полевых игроков.

Видеообзор матча Динамо - Заря:

В параллельном матче 31-го тура Александрия в Чернигове разбила надежды Десны на Лигу чемпионов.

Для завоевания серебряных медалей киевлянам необходимо в 32-м туре УПЛ победить Колос. Заря, в свою очередь, будет надеется на осечку подопечных Михайличенко. В заключительном туре луганчане дома примут Десну. Оба матча состоятся в ближайшее воскресенье.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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