Александрия разбила надежды Десны на Лигу чемпионов (Видео)

Мотивированные шансом попадания в Лигу чемпионов черниговцы пошли в атаку с первых минут и уже на восьмой минуте матча открыли счет: Тамм, воспользовавшись ошибкой на выходе Билыка, головой переправил мяч в ворота Александрии после подачи с углового. Гости не смутились и отыгрались еще до конца тайма. Шастал после подачи с углового умудрился принять мяч и ногой пробить с близкой дистанции - Паст не выручил.
Во втором тайме Александрия вышла вперед усилиями Мишенко, который пушечным ударом расстрелял ворота Паста - без шансов для вратаря. Финальную точку в поединке поставил Задерака, поразивший ворота хозяев ударом головой после навеса с правого фланга.
Гол: Тамма:
Гол Шастала:
Гол: Мишенко:
Полный видеообзор матча:
Таким образом, Десна (4-е место, 55 очков) потеряла теоретические шансы на выход в Лигу чемпионов и в следующем туре с Зарей (3-е место, 57 очков) черниговцы будут бороться за "бронзу" УПЛ. Александрия (5-е место, 48 очков) турнирных целей уже давно не преследует и в последнем туре подопечные Юрия Шарана примут Шахтер. Матчи решающего тура чемпионата Украины пройдут в воскресенье, 19 июля.
В параллельном матче 31-го тура Динамо одержало волевую победу над Зарей.