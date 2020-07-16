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Александрия разбила надежды Десны на Лигу чемпионов (Видео)

Александрия разбила надежды Десны на Лигу чемпионов (Видео)
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Сегодня, 16 июля, Десна принимал Александрию. Матч 31-го тура украинской Премьер-лиги, состоявшийся в Чернигове на стадионе им. Гагарина, завершился победой гостей со счетом 1:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Мотивированные шансом попадания в Лигу чемпионов черниговцы пошли в атаку с первых минут и уже на восьмой минуте матча открыли счет: Тамм, воспользовавшись ошибкой на выходе Билыка, головой переправил мяч в ворота  Александрии после подачи с углового. Гости не смутились и отыгрались еще до конца тайма. Шастал после подачи с углового умудрился принять мяч и ногой пробить с близкой дистанции - Паст не выручил.

Во втором тайме Александрия вышла вперед усилиями Мишенко, который пушечным ударом расстрелял ворота Паста - без шансов для вратаря. Финальную точку в поединке поставил Задерака, поразивший ворота хозяев ударом головой после навеса с правого фланга.

Гол: Тамма:

Гол Шастала:

Гол: Мишенко:

Полный видеообзор матча:

Таким образом, Десна (4-е место, 55 очков) потеряла теоретические шансы на выход в Лигу чемпионов и в следующем туре с Зарей (3-е место, 57 очков) черниговцы будут бороться за "бронзу" УПЛ. Александрия (5-е место, 48 очков) турнирных целей уже давно не преследует и в последнем туре подопечные Юрия Шарана примут Шахтер. Матчи решающего тура чемпионата Украины пройдут в воскресенье, 19 июля.

В параллельном матче 31-го тура Динамо одержало волевую победу над Зарей.

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Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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