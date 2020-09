Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину: видеообзор

В субботу, 26 сентября, на международном теннисном турнире в Страсбурге (Франция) состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. В решающей игре встретились пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина и 18-й номер WTA Елена Рыбакина из Казахстана.

Итогом противостояния стала победа Свитолиной в трех партиях со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

В первом сете украинка сделала брейк в пятом гейме и легко, не ошибаясь на своей подаче, довела дело до победы.

Вторая партия для Элины обернулась настоящим кошмаром. Свитолина отдала сопернице две с трех своих подач, при этом не сделав ни единого брейка. Итог закономерен - разгром 6:1.

We are headed to a decider!

Elena Rybakina takes the second set, 6-1.#IS20 pic.twitter.com/TVqw4m5s6A

