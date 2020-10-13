В WBC назвали Ломаченко чемпионом мира в легком весе

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман накануне супербоя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес объяснил статус франчайзингового чемпионства украинца.

По словам Сулеймана, франчазинговый пояс автоматически делает его обладателя выше регулярных чемпионов по версии Совета. Таким образом, Ломаченко является самым главным чемпионом в легком весе по версии WBC, несмотря на наличие титула чемпиона мира у американца Дэвина Хэйни.

Это означает, что на кону схватки Ломаченко - Лопес будут стоять пояса всех четырех основных боксерских организаций и в ближайшее воскресенье (время киевское) мир может узнать имя абсолютного чемпиона мира в легком весе. Сулейман также добавил, что если Лопес победит Ломаченко, то он станет новым франчайзинговым чемпионом WBC.

Телеграф напоминает, что шоу Ломаченко - Лопес состоится в субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе. Кроме пояса WBC боксеры разыграют титулы WBA/WBO Ломаченко, а также IBF - Лопеса

Ранее бывший американский чемпион мира рассказал, как победить Ломаченко.