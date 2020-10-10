Экс-чемпион мира указал Лопесу на недостатки Ломаченко

Экс-чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весах американец Тимоти Брэдли поделился своими ожиданиями от боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

Брэдли дал несколько советов своему соотечественнику. По мнению боксера, чтобы победить украинца Тео нужно сдерживать Василия за счет джеба. Тимоти уверен, что разница в размахе рук (у Ломаченко около 165 см, а у Лопеса - 175 см) поможет Лопесу успешно сдерживать натиск Ломаченко. Второй ключ к победе над украинцем - это работа ног, считает 37-летний боксер, не выходивший на ринг с 2016 года.

"Если Лопес еще и ноги будет использовать, заставляя Василия каждый раз терпеть неудачу, то он выбьет его из колеи", - рассказал Тимоти в интервью CompuBox TV.

Телеграф напоминает, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко - Лопес состоится уже 17 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Телеграф сообщал, что потенциальный соперник Ломаченко успешно провел защиту титула под Киевом.