Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)

Денис Беринчик устроил яркое шоу не только в бою.

8 октября в комплексе Equides club в селе Лесники состоялся большой вечер профессионального бокса от компании K2 Promotions, главным событием которого стал бой украинца Дениса Беринчика против румына Виорела Симиона.

На кону поединка стоял чемпионский пояс украинца по версии WBO International в легком весе.

В итоге Денис добыл досрочную победу техническим нокаутом в 8-м раунде.

В 6 и 7 раундах украинский "Гром" отправлял румынского "Бомбардировщика" в нокдаун. После седьмого раунда Виорел отказался продолжить схватку.

Это поединок запомнился не только событиями в ринге, но и неординарным выходом Дениса на бой. Украинец в образе Супермена в буквальном смысле спустился с небес.

Национальный гимн Украины перед боем исполнила известная певица Jerry Heil.

После боя Дениса поздравила его жена Лиана.

На шоу присутствовали ряд известных гостей:

Лучшие фото главного боя:

Полное видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион доступно у нас на сайте.