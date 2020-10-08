Беринчик избил румынского Бомбардировщика

Денис Беринчик добыл досрочную победу над Виорелом Симионом по кличке Бомбардировщик.

В четверг, 8 октября, в селе Лесники (Киевская область) в загородном комплексе Equides club состоялся большой вечер профессионального бокса промоутерской компании K2 Promotions. В главном бою шоу украинский боксер-легковес, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик сразился с румынским бойцом Виорелом Симионом.

Бой проходил при преимуществе украинца, а после 6-го раунда поединок перешел в одностороннее избиение, которое вылилось в два нокдауна. После второго нокдауна прозвучал гонг на перерыв, с которого Виорел уже не вышел. Таким образом, Беринчик добыл свою 14 победу на профи, 8 досрочно. Симион потерпел 4-е поражение и второе досрочное.

В андеркарде вечера бокса Василий Чеботарь раздельным решением судей победил Александра Абрамяна, Макс Бурсак единогласным решением одолел Дмитрия Семернина, а Мишико Беселия в близком бою победил Василия Курасова.

Ранее Телеграф сообщал, что бывший соперник Александра Усика переходит в супертяжелый вес.