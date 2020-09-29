По стопам Усика: бывший соперник украинца переходит в супертяжи

Латвийский боксер Майрис Бриедис идет по стопам Александра Усика.

Недавно Майрис Бриедис стал победителем второго сезона WBSS суперсерии, победив в финале кубинца Дортикоса. Первый сезон выиграл Александр Усик и потом пошел в супертяжелый вес.

Напомним, в первом сезоне Усик с трудом выиграл у Бриедиса в полуфинале.

Сейчас же Бриедис очень рад, что ему удалось выиграть этот трофей. После поражения от Усика, которое было первым, он многое изменил в подготовке к боям. После завоевания престижного приза Бриедис планирует отдохнуть, а в скором будущем перейти в супертяжелый вес.

Правда, ни соперников, ни дат выхода на ринг пока не известно.