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Беринчик - Симион: видео боя

Беринчик - Симион: видео боя
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот
Смотреть полное видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион.

В четверг, 8 октября, в селе Лесники (Киевская область) состоялся большой вечер профи-бокса от K2 Promotions, главным событием которого стал поединок легковесов украинца Дениса Беринчика и румына Виорела Симиона.

Итогом противостояния стала победа Дениса техническим нокаутом в 8-м раунде. Украинец доминировал на ринге, а в 6-м и 7-м раундах отправлял оппонента на канвас. После 7-го раунда Симион решил не продолжать бой. Таким образом, Беринчик защитил свой титул чемпиона по версии WBO International и добыл свою 14-ю победу на профи-ринге. 

Видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион: 

Отметим, еще одним ярким событием шоу стал выход Дениса на ринг. На этот раз он прилетел на ринг.

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Бокс, Денис Беринчик, Виорел Симион.

Автор:

Телеграф
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