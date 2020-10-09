Беринчик - Симион: видео боя

Смотреть полное видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион.

В четверг, 8 октября, в селе Лесники (Киевская область) состоялся большой вечер профи-бокса от K2 Promotions, главным событием которого стал поединок легковесов украинца Дениса Беринчика и румына Виорела Симиона.

Итогом противостояния стала победа Дениса техническим нокаутом в 8-м раунде. Украинец доминировал на ринге, а в 6-м и 7-м раундах отправлял оппонента на канвас. После 7-го раунда Симион решил не продолжать бой. Таким образом, Беринчик защитил свой титул чемпиона по версии WBO International и добыл свою 14-ю победу на профи-ринге.

Видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион:

Отметим, еще одним ярким событием шоу стал выход Дениса на ринг. На этот раз он прилетел на ринг.