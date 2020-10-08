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Украинский Супермен: Беринчик эффектно спустился на ринг перед боем с Симионом (видео)

Украинский Супермен: Беринчик эффектно спустился на ринг перед боем с Симионом (видео)
Обновлено 23:37 Чт, 8 Октябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм k2promotionsukraine
Украинский боксер Денис Беринчик продолжил традицию ярких выходов на ринг.

В четверг, 8 октября, под Киевом в селе Лесники состоялось масштабное шоу бокса от промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions.

В главном поединке вечера украинский чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик одержал досрочную победу над румынским претендентом Виорелом Симионом. После 7-го раунда, побывав в двух нокдаунах, Симион принял решение не продолжать схватку. Таким образом, Денис добыл свою 14-ю победу на профессиональном ринге.

Денис, как обычно, решил порадовать публику ярким выходом на ринг. На этот раз Беринчик появился в образе Супермена и в буквальном смысле спустился с небес под песню AC/DC - Thunderstruck:

 
 
 
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Публикация от K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Ранее Телеграф сообщал, что Ломаченко невольно может помещать проведению чемпионского боя в своем дивизионе.

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Бокс, Денис Беринчик, Виорел Симион.

Автор:

Телеграф
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