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Ломаченко может помешать чемпионскому бою в легком весе

Ломаченко может помешать чемпионскому бою в легком весе
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Титул франчайзингового чемпиона мира дает его обладателю большие возможности.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о ситуации в легком весе, которая сложится после боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

По словам функционера, франчайзинговый чемпион Совета (в данный момент титулом владеет Василий Ломаченко, - прим. ред.) может не проводить обязательные защиты титула и в любой момент может бросить вызов регулярному чемпиону (сейчас поясом WBC владеет американец Дэвин Хэйни, - прим. ред.).

Однако у Дэвина Хэйни уже фактически назначен бой с победителем противостояния экс-соперника Ломаченко британца Люка Кэмпбелла и восходящей звезды дивизиона Райана Гарсии. По словам Сулеймана, победитель боя Ломаченко - Лопес может помешать проведению шоу Хэйни - Кэмпбелл/Гарсия, если захочет поединка с Дэвином.

Ранее Телеграф сообщал, что промоутер Ломаченко обратился к Усику с просьбой.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.

Автор:

Телеграф
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