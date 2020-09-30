Ломаченко может помешать чемпионскому бою в легком весе

Титул франчайзингового чемпиона мира дает его обладателю большие возможности.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о ситуации в легком весе, которая сложится после боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

По словам функционера, франчайзинговый чемпион Совета (в данный момент титулом владеет Василий Ломаченко, - прим. ред.) может не проводить обязательные защиты титула и в любой момент может бросить вызов регулярному чемпиону (сейчас поясом WBC владеет американец Дэвин Хэйни, - прим. ред.).

Однако у Дэвина Хэйни уже фактически назначен бой с победителем противостояния экс-соперника Ломаченко британца Люка Кэмпбелла и восходящей звезды дивизиона Райана Гарсии. По словам Сулеймана, победитель боя Ломаченко - Лопес может помешать проведению шоу Хэйни - Кэмпбелл/Гарсия, если захочет поединка с Дэвином.

Ранее Телеграф сообщал, что промоутер Ломаченко обратился к Усику с просьбой.