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Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца

Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing
Букмекеры отдают предпочтение украинцу.

В субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе состоится большое боксерское шоу, которое возглавит супербой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на схватку. 

По мнению специалистов, Ломаченко является явным фаворитом противостояния. Котировки на украинца стартуют с 1,15 и доходят до 1,25. В тоже время успех у американца оценивается коэффициентом 4 - 6. Ничья крайне маловероятна - 21-22.

  • Пари-Матч: (победа Ломаченко 1,22 - ничья 21,00 - победа Лопеса 4,25)
  • Фаворит: (1,15 - 22,00 - 6,00)
  • William Hill (1,25 - 21,00 - 4,00)

 Телеграф напоминает, в Украине бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет ночью 18 октября (время киевское).

Ранее Телеграф сообщал, что Ломаченко нарушил протокол, чтобы взглянуть в глаза Лопесу.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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