Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца

В субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе состоится большое боксерское шоу, которое возглавит супербой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на схватку.
По мнению специалистов, Ломаченко является явным фаворитом противостояния. Котировки на украинца стартуют с 1,15 и доходят до 1,25. В тоже время успех у американца оценивается коэффициентом 4 - 6. Ничья крайне маловероятна - 21-22.
Телеграф напоминает, в Украине бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет ночью 18 октября (время киевское).
Ранее Телеграф сообщал, что Ломаченко нарушил протокол, чтобы взглянуть в глаза Лопесу.