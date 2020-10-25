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Бой Хабиб - Гейджи стал последним в карьере Нурмагомедова

Бой Хабиб - Гейджи стал последним в карьере Нурмагомедова
00:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UFCNews

Россиянин Хабиб Нурмагомедов в главном бою шоу UFC 254, что проходило в Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове", досрочно победил американца Джастина Гейджи и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После схватки "Орел" неожиданно объявил о завершении краьеры.

"Это был мой последний бой. Я пообещал матери больше не драться без отца (Абдулманап Нурмагомедов умер в июле, - прим. ред.) и я держу слово", - неожиданно заявил Хабиб после 29-й победы в ММА. Кроме того, он подчеркнул, что после смерти отца у него осталась мама и он собирается уделять ей как можно больше времени. "Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все".

 
 
 
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@Khabib_Nurmagomedov speaks post-fight at #UFC254.

Публикация от ufc (@ufc)

 
 
 
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 Спасибо за невероятную карьеру, @Khabib_Nurmagomedov! #UFC254

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Отметим, свой первый поединок Нурмагомедов провел в Полтаве. На турнире CSFU: Champions League Хабиб дебютировал в профи победой над азербайджанцем Вусалом Байрамовым. Этот поединок состоялся 13 сентября 2008 года.

Ранее Телеграф сообщал о диком нокауте в бою Анкалаев - Куцелаба, а также шикарном выступлении новичка UFC в Абу-Даби.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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