Бой Хабиб - Гейджи стал последним в карьере Нурмагомедова

Россиянин Хабиб Нурмагомедов в главном бою шоу UFC 254, что проходило в Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове", досрочно победил американца Джастина Гейджи и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После схватки "Орел" неожиданно объявил о завершении краьеры.

"Это был мой последний бой. Я пообещал матери больше не драться без отца (Абдулманап Нурмагомедов умер в июле, - прим. ред.) и я держу слово", - неожиданно заявил Хабиб после 29-й победы в ММА. Кроме того, он подчеркнул, что после смерти отца у него осталась мама и он собирается уделять ей как можно больше времени. "Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @Khabib_Nurmagomedov speaks post-fight at #UFC254. Публикация от ufc (@ufc) 24 Окт 2020 в 2:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо за невероятную карьеру, @Khabib_Nurmagomedov! #UFC254 Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 24 Окт 2020 в 2:06 PDT

Отметим, свой первый поединок Нурмагомедов провел в Полтаве. На турнире CSFU: Champions League Хабиб дебютировал в профи победой над азербайджанцем Вусалом Байрамовым. Этот поединок состоялся 13 сентября 2008 года.

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