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Бой Хабиб - Гейджи стал последним в карьере Нурмагомедова
Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя
Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя

Нурмагомедов "задушил" Гейджи в главном бою UFC 254

Нурмагомедов "задушил" Гейджи в главном бою UFC 254
23:58 Сб, 24 Октябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UFCNews

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоялось большое шоу смешанных единоборств UFC 254. В главном поединке вечера ММА в ОАЭ стал чемпионский бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи. На кону поединка стоял титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой продлился не всю дистанцию. После равного первого раунда Хабибу удался проход в ноги во втором раунде и после удушающего приема "треугольник" Гейджи сдался. Таким образом, Нурмагомедов добыл свою 29-ю победу в профессиональном ММА и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Джастин потерпел третье поражение в карьере при 22 победах.

Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя

Также Хабиб эмоционально попрощался с UFC и объявил о завершении карьеры. После победы Хабиба переполняли эмоции:

 
 
 
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Raw. Emotion. #UFC254

Публикация от ufc (@ufc)

Ранее Телеграф сообщал, что в андеркарде шоу Хабиб - Гейджи Магомед Анкалаев добыл убедительную победу нокаутом в бою-реванше с Ионом Куцелабой. Кроме того, дебютант UFC Фил Хоус уничтожил соперника за 18 секунд.

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MMA, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи.

Автор:

Телеграф
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