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Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляция боя
Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляция боя

Жестокий нокаут в андеркарде боя Нурмагомедов - Гейджи (видео)

Жестокий нокаут в андеркарде боя Нурмагомедов - Гейджи (видео)
21:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufc

В Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове" проходит большой вечер профессионального ММА - UFC 254, В главном бою шоу сразятся чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов из РФ и временный чемпион промоушена Джастин Гейджи из США.

В андеркарде шоу состоялся примечательный поединок с участием полутяжеловесов Магомеда Анкалаева (Россия) и Иона Куцелаба (Молдова). Это был второй бой между бойцами. В первом Анкалаев победил Куцелаба техническим нокаутом в первом раунде. Итогом второй схватки между бойцами также стал жесткий нокаут в 1-м раунде. Магомед мощным встречным ударом с левой "уронил" оппонента, а затем серией жестоких ударов добил соперника.

Видео нокаута:

Телеграф напоминает, что за ходом шоу Нурмагомедов - Гейджи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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Все по теме:

MMA, UFC, Смешанные единобортсва, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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