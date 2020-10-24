Нокаут за 18 секунд: боец-дебютант уничтожил соперника на турнире UFC 254 (Видео)

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит вечер профессионального ММА от компании UFC. В главном бою шоу выступят россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи.

Андеркард UFC 254 радует невероятными результатами. К примеру, дебютант промоушена американец Фил Хоус мене чем за 20 секунд нокаутировал Джейкоба Малкуна, который также выступил в UFC впервые. Фил с первых секунд начал поджимать соперника к сетке, а затем парочкой боковых отправил оппонента на канвас и добил его.

Видео нокаута:

За ходом шоу Нурмагомедов - Гейджи можно наблюдать в прямой трансляции от Телеграф.