Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка
В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму
"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

Чисора хочет поменять вид спорта после боя с Усиком

Чисора хочет поменять вид спорта после боя с Усиком
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora

Ближайший соперник Александра Усика Дерек Чисора хочет поменять вид спорта после боя с украинцем. Об этом он в комментарии theathletic.

По словам британца, он уже давно тренируется, как боец ММА и эти занятия делают его сильнее. Чисора отметил, что чувствует, что смог бы стать отличным бойцом смешанных единоборств и допускает вариант, при котором начнет профессиональную карьеру в единоборствах.  

"Мы много видим, как бойцы ММА приходят в бокс, поэтому я думаю, что могу перейти в обратную сторону", - уверен в себе Дерек.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне. Этот поединок станет последним шагом для украинца на пути к титульной схватки в хэвивейте. Александр является обязательным претендентом на пояс WBO и уже предупредил действующего чемпиона Всемирной боксерской организации Энтони Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября
02 Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
03 Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
04 Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)
05 Супергол Киммиха принес победу Баварии над Локомотивом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь