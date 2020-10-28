Чисора хочет поменять вид спорта после боя с Усиком

Ближайший соперник Александра Усика Дерек Чисора хочет поменять вид спорта после боя с украинцем. Об этом он в комментарии theathletic.

По словам британца, он уже давно тренируется, как боец ММА и эти занятия делают его сильнее. Чисора отметил, что чувствует, что смог бы стать отличным бойцом смешанных единоборств и допускает вариант, при котором начнет профессиональную карьеру в единоборствах.

"Мы много видим, как бойцы ММА приходят в бокс, поэтому я думаю, что могу перейти в обратную сторону", - уверен в себе Дерек.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне. Этот поединок станет последним шагом для украинца на пути к титульной схватки в хэвивейте. Александр является обязательным претендентом на пояс WBO и уже предупредил действующего чемпиона Всемирной боксерской организации Энтони Джошуа.