Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка
В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму
"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

Усик пригрозил Джошуа потерей чемпионского пояса

Усик пригрозил Джошуа потерей чемпионского пояса
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм usykaa

Британец Энтони Джошуа не хочет проводить обязательную защиту титула WBO в бою с Александром Усиком и нацелен больше на объединительный поединок со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Украинец прокомментировал данную ситуацию, отметив, что Джошуа при таких раскладах придется попрощаться с чемпионским поясом Всемирной боксерской организации. 

"Я буду ждать титульного шанса, сколько понадобится. Они могут драться сколько угодно, но пусть Энтони Джошуа освободит пояс. Титулы все равно от меня никуда не уйдут. Я бы хотел сразиться с AJ, но только потому что у него больше поясов. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте", - заявил Усик в интервью thesun.

Также Александр рассказал, почему не стремится к нокауту в своих боях:

"Я не нацелен на нокаут в своих поединках. Нокаут - это нечто, что приходит само, как непрошеный гость. Всякое случается", - добавил боксер.

Отметим, бой Усика состоится уже на этой неделе. В субботу, 31 октября, в Лондоне украинец сойдется в битве с опытным ветераном хэвивейта британцем Дереком Чисорой. Накануне поединка известный украинский боксер раскритиковал физическую форму Александра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября
02 Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
03 Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)
04 Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
05 Супергол Киммиха принес победу Баварии над Локомотивом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь