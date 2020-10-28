Усик пригрозил Джошуа потерей чемпионского пояса

Британец Энтони Джошуа не хочет проводить обязательную защиту титула WBO в бою с Александром Усиком и нацелен больше на объединительный поединок со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Украинец прокомментировал данную ситуацию, отметив, что Джошуа при таких раскладах придется попрощаться с чемпионским поясом Всемирной боксерской организации.

"Я буду ждать титульного шанса, сколько понадобится. Они могут драться сколько угодно, но пусть Энтони Джошуа освободит пояс. Титулы все равно от меня никуда не уйдут. Я бы хотел сразиться с AJ, но только потому что у него больше поясов. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте", - заявил Усик в интервью thesun.

Также Александр рассказал, почему не стремится к нокауту в своих боях:

"Я не нацелен на нокаут в своих поединках. Нокаут - это нечто, что приходит само, как непрошеный гость. Всякое случается", - добавил боксер.

Отметим, бой Усика состоится уже на этой неделе. В субботу, 31 октября, в Лондоне украинец сойдется в битве с опытным ветераном хэвивейта британцем Дереком Чисорой. Накануне поединка известный украинский боксер раскритиковал физическую форму Александра.