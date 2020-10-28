"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач отметил, что Александр Усик находится не в лучшей физической форме накануне своего возвращения на ринг.

"Что у Саши с формой? Где его банки и пресс? С Гассиевым Саша был совсем другой - машина", - написал Редкач в комментарии под танцевальной тренировкой Усика.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и пройдет в супертяжелой весовой категории.

Ранее Телеграф сообщал, что Нурмагомедов назвал лучших боксеров современности, включив в свой топ и Александра Усика.