"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач отметил, что Александр Усик находится не в лучшей физической форме накануне своего возвращения на ринг.
"Что у Саши с формой? Где его банки и пресс? С Гассиевым Саша был совсем другой - машина", - написал Редкач в комментарии под танцевальной тренировкой Усика.
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Александр Усик в отличном настроение накануне боя с Дереком Чисорой. . Друзья, если ждёте бой + в комментарии, посмотрим сколько нас . ____________________________________ @vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник @boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime ____________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxingtimeua #boxing #sport #boxingnews #boxingtraining #boxingfanatik #boxinglife #boxingday #usyk #usykchisora #бокс #спорт #новости #усик #усикчисора
Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и пройдет в супертяжелой весовой категории.
Ранее Телеграф сообщал, что Нурмагомедов назвал лучших боксеров современности, включив в свой топ и Александра Усика.