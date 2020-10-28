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"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ivan_redkach_11

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач отметил, что Александр Усик находится не в лучшей физической форме накануне своего возвращения на ринг.

"Что у Саши с формой? Где его банки и пресс? С Гассиевым Саша был совсем другой - машина", - написал Редкач в комментарии под танцевальной тренировкой Усика.

 
 
 
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Александр Усик в отличном настроение накануне боя с Дереком Чисорой. . Друзья, если ждёте бой + в комментарии, посмотрим сколько нас  . ____________________________________ @vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник @boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime ____________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxingtimeua #boxing #sport #boxingnews #boxingtraining #boxingfanatik #boxinglife #boxingday #usyk #usykchisora #бокс #спорт #новости #усик #усикчисора

Публикация от BoxingTime.ua 《Время бокса.ua》 (@boxingtime.ua)

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и пройдет в супертяжелой весовой категории.

Ранее Телеграф сообщал, что Нурмагомедов назвал лучших боксеров современности, включив в свой топ и Александра Усика.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Иван Редкач, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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