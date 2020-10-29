Усик - Чисора: букмекеры оценили шансы боксеров

31 октября в Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого на ринг выйдет украинский супертяж, бывший абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО). Противостоять украинцу будет опытный ветеран хэвивейта британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Накануне шоу букмекеры дали свой прогноз на бой. По мнению специалистов, Усик является безоговорочным фаворитом противостояния и на него предлагают сделать ставку с мизерным коэффициентом 1,11-1,12. Успех британского супертяжа оценивается в 5,50 - 7,10. Нокаут от украинца маловероятен и оценивается коэффициентом 5 (технический нокаут - 2,70), а победа британца КО - коэффициентом 12 (ТКО - 11). Ничейный результат - крайне маловероятен - 25-31.

Прогноз букмекеров на бой Усик Чисора:

Пари-Матч: (победа Усика 1,12 - ничья 25,00 - победа Чисоры 5,50)

Фаворит: (1,11 - 31,00 - 7,10)

William Hill (1,12 - 29,00 - 6,00)

Ранее Телеграф сообщал, что Усик предупредил Джошуа о возможной потере чемпионского пояса.