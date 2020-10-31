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"Сотрет в пыль и нокаутирует": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Усик - Чисора

"Сотрет в пыль и нокаутирует": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Усик - Чисора
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм davidhaye

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Дэвид Хэй дал свой прогноз на бой Усик - Чисора, который состоится 31 октября в Лондоне.

"Вы все видели, что случилось в бою Ломаченко - Лопес. В этом поединке мощь Теофимо нивелировала набор навыков Ломаченко, а в бою Усик - Чисора будет тоже самое.

Усик выиграл все в 1-м тяжелом весе, он стал абсолютным чемпионом, попутно победив всех чемпионов мира. Он отлично сражался в своей весовой категории, но сможет ли он драться с действительно большими парнями?

Хорошо подготовленный Чисора, каким он был в боях с Дэвидом Прайсом и Артуром Шпилькой, бьет на уровне лучших супертяжей планеты. Усик, в свою очередь, в последнем бою с Чаззом Уизерспуном выглядел неубедительно для хэвивейта.

Усик хочет заполучить титульный бой за пояс WBO и наделать шуму в хэвивейте, но сможет ли он справиться с мощью, размерами и выносливостью Чисоры? Я так не думаю. Дерек сотрет в пыль оппонента и нокаутирует его. Чисора организует невероятный апсет", - цитирует Хэя boxingscene.

Отметим, букмекеры абсолютно не согласны с Дэвидом и дают на победу украинца весьма маленькие коэффициенты

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора не покажут по украинскому телевидению. За ходом поединка можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции.

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Все по теме:

Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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