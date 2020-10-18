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Ломаченко - Лопес: видео боя
Ломаченко - Лопес: видео боя

Ломаченко - Лопес: лучшие моменты боя (видео)

Ломаченко - Лопес: лучшие моменты боя (видео)
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing
Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в 12-раундовом поединке.

Украинец Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу и потерял свои титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA Super, WBC Franchise в легком весе. 

Василий выбрал странную тактику на бой. В первых раундах он фактически не выбрасывал ударов. А вот Теофимо, хоть и мазал намного чаще, выполнял колоссальный объем работы на протяжении всех 12-и раундов. В итоге Loma "включился" слишком поздно, а Лопес при этом не устал, что привело к логичному поражению украинца. Все три судьи отдали предпочтение Лопесу: 112-116, 109-119 и 111-117. Бой был близким и счет 109-119 явно не отражает происходящего на ринге, но то что американец победил ни у кого сомнений не вызывает.

Лучшие моменты боя Ломаченко - Лопес:

На нашем сайте также доступно полное видео боя  Ломаченко - Лопес.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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