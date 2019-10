Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун. Итогом поединка стала досрочная победа Усика на отказе соперника после 7-го раунда.

Уизерспун в дебюте поединка занял центр ринга, а Усик начал традиционную "работу ног". В 3-м раунде украинец заметно ускорился и стал намного чаще попадать, американец потихоньку начал пятиться к канатам. 32-летний украинец продолжил свой натиск, раз за разом серийно попадая по сопернику. В шестом раунде Усик начал попадать мощнейшими боковыми, что вынудили американца зажаться в углу ринга. В седьмом раунде "бомбардировка" от украинца продолжилась и после окончания раунда команда Уизерспуна отказалась продолжать бой.

