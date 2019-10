"Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал успешный дебют в новом дивизионе. Украинец техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

«Я очень счастлив. Очень этого ждал, были проблемы в том, что поменялся соперник. В голове у себя где-то понервничал, но я сказал Боженьке помочь мне, и он помог мне. Есть разница между дивизионами, я почувствовал это», — сказал Усик после боя.

«Нам надо было боксировать, задача была от тренера – боксировать. И когда придет шанс – его надо использовать. Но не по наглому. На счет боев с другими боксерами (Джошуа, Руис, Уайлдер, Фьюри) – я просто готов с ними боксировать».

«Если мне дадут следующий бой за чемпионский титул WBO – я хочу его получить. Люблю всех людей, которые за меня болеют, и боксирую для каждого из них».

After only one fight at heavyweight, Usyk says he's ready to take on the top fighters in the division #UsykWitherspoon pic.twitter.com/g5gxHRkHZi

— DAZN USA (@DAZN_USA) 13 октября 2019 г.