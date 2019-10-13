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"Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном

"Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
08:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец победил в первом поединке в супертяжелом дивизионе.

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал успешный дебют в новом дивизионе. Украинец техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

«Я очень счастлив. Очень этого ждал, были проблемы в том, что поменялся соперник. В голове у себя где-то понервничал, но я сказал Боженьке помочь мне, и он помог мне. Есть разница между дивизионами, я почувствовал это», — сказал Усик после боя.

«Нам надо было боксировать, задача была от тренера – боксировать. И когда придет шанс – его надо использовать. Но не по наглому. На счет боев с другими боксерами (Джошуа, Руис, Уайлдер, Фьюри) – я просто готов с ними боксировать».

Усик - Уизерспун. Полное видео боя

«Если мне дадут следующий бой за чемпионский титул WBO – я хочу его получить. Люблю всех людей, которые за меня болеют, и боксирую для каждого из них».

После победы над Уизерспуном Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Отметим, что дебютировать в супертяжелом весе украинец должен был в поединке против Тайрона Спонга (14-0, 13 KO), но голландец провалил допинг-тест, из-за чего бой был отменен.

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