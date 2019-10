Усик - Уизерспун. Полное видео боя

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун.

Усик - Уизерспун: полный бой

В этом бою Александр одержал досрочную победу – в перерыве между седьмым и восьмым раундами Уизерспун отказался от продолжения поединка.

32-летний Усик провёл 17 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и четыре поражения в 42 поединках.

Кто следующий

К слову, глава промоутерской компании Эдди Хирн и один из промоутеров бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика убеждён, что после первого боя в супертяжёлом весе украинец проведёт титульный бой, сообщает BoxingScene.

After only one fight at heavyweight, Usyk says he's ready to take on the top fighters in the division #UsykWitherspoon pic.twitter.com/g5gxHRkHZi