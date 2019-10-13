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Усик - Уизерспун. Полное видео боя

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Усик - Уизерспун. Полное видео боя
07:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотрите видео дебютного боя в супертяжелом весе Усик - Уизерспун.

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун.

Усик - Уизерспун: полный бой

В этом бою Александр одержал досрочную победу – в перерыве между седьмым и восьмым раундами Уизерспун отказался от продолжения поединка.

32-летний Усик провёл 17 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и четыре поражения в 42 поединках.

Кто следующий

К слову, глава промоутерской компании Эдди Хирн и один из промоутеров бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика убеждён, что после первого боя в супертяжёлом весе украинец проведёт титульный бой, сообщает BoxingScene.

Функционер отметил, что после реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа у победителя схватки будет два обязательных претендента. На пояс IBF будет претендовать Кубрат Пулев, а Усик является претендентом на титул по версии WBO. По словам британского промоушена, победитель боя Руис — Джошуа, вероятнее всего, сразится с Пулевым и таким образом оставит титул WBO вакантным. Благодаря этому Усик уже во втором бою в супертяжёлом весе сможет оспорить звание чемпиона мира.

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