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Джошуа предостерег Усика перед боем с Чисорой

Джошуа предостерег Усика перед боем с Чисорой
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа высказался касательно ближайшего поединка Усик - Чисора. По мнению AJ, украинцу не стоит списывать со счетов Чисору, который обладает убийственным нокаутирующим ударом.

Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя

"Я спарринговал с Чисорой с 18-и лет. Очень сильный боксер. Что будет, если он попадет по Усику? Посмотрите на нокауты Дерека - это не тот случай, когда рефери вмешивается в схватку после серии ударов и заканчивает поединок. Бум и Артур Шпилька упал. Бум и на настиле ринга Карлос Такам. Чисора ронял оппонентов одним ударом. "Война" обладает диким нокаутирующим ударом", - рассказал Джошуа в комментарии для skysports.

Видео нокаута в бою Чисора - Шпилька:

Видео нокаута в бою Чисора - Такам:

Телеграф напоминает, что Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе. Данным титулом владеет Джошуа и в случае победы Усика над Чисорой, AJ будет обязан провести поединок с украинцем после своего боя с Кубратом Пулевым.

Ранее своим прогнозом на бой Усик - Чисора поделился Дэвид Хэй.

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Дерек Чисора, Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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