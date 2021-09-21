Усик - Джошуа: прямая трансляция боя

Александр Усик проведет "бой мечты" с Энтони Джошуа.

В субботу, 25 сентября, на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик (18-0, 13 KO) — Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию шоу, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Александр Усик — Энтони Джошуа

Александр уже был абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом дивизионе, однако главной его целью является подобный статус в супертяжелом весе. Усик больше двух лет шел к титульному шансу в новом весе и наконец-то получил его. На кону поединка с британцем будут стоять сразу четыре чемпионских пояса — WBA, WBO, IBF и IBO. В случае победы Усик достигнет величия братьев Кличко, но для этого надо одолеть обидчика Владимира — Джошуа. К слову, AJ также стремится к титулу неоспоримого чемпиона мира, и для этого AJ не хватает триумфа над Тайсоном Фьюри, бой с которым планируется в 2022 году. В любом случае будет интересно, ведь в Лондон вернулись олимпийские чемпионы 2012 года в весе до и свыше 91 кг — Усик и Джошуа соответственно.

Кард шоу

Кард вечера бокса Александр Усик — Энтони Джошуа

Последний бой

В своем последнем бою Усик не впечатлил, но сумел одолеть ветерана хевивейта Дерека Чисору решением судей. Джошуа, в свою очередь, нокаутировал Кубрата Пулева.

Отметим, бой Усик — Джошуа будет показан в Украине по системе платных подписок на сервисе megogo. К слову, Усик является андердогом в противостоянии с Джошуа. Сообщается, что Александр заработает рекордный гонорар в карьере.