Бой Усик - Джошуа не покажут по ТВ: где и когда смотреть поединок в Украине

Александр Усик проведет свой главный бой в карьере.

В субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Александр Усик — Энтони Джошуа. В прямом эфире в Украине поединок покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок не будет показан по ТВ в Украине, а официальная трансляция боя будет доступна на ОТТ-сервисе megogo. Посмотреть бой можно будет лишь предварительно купив трансляцию. Стоимость этого составит 49 грн, а для подписчиков тарифа "Максимальный" или "Спорт" — 29 грн. Начало вечера бокса на megogo запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Бой Усик — Джошуа станет одним из главным событием в мире бокса в 2021 году, ведь драться будут олимпийские чемпионы Лондона, а на кону поединка будут стоять сразу четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе — WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее чемпион мира по версиям WBC и The Ring в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри неожиданно поменял свое мнение об Усике, заявив, что Александр специально не демонстрировал свой потенциал в предыдущих боях.