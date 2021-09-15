Бій Усик — Джошуа не покажуть по ТБ: де і коли дивитися поєдинок в Україні

Олександр Усик проведе свій головний бій в кар’єрі.

У суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа. У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок не буде показаний по ТБ в Україні, а офіційна трансляція бою буде доступна на ОТТ-сервісі megogo. Подивитися бій можна буде лише попередньо купивши трансляцію. Вартість цього складе 49 грн, а для передплатників тарифу "Максимальний" або "Спорт" — 29 грн. Початок вечора боксу на megogo заплановано на 22:00 за київським часом.

Бій Усик — Джошуа стане одною з головних подій в світі боксу в 2021 році, адже битися будуть олімпійські чемпіони Лондона, а на кону поєдинку стоятимуть відразу чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі — WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше чемпіон світу за версіями WBC і The Ring в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі несподівано змінив свою думку про Усика, заявивши, що Олександр спеціально не демонстрував свій потенціал в попередніх боях.