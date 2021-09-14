Ф’юрі розкрив хитрий план Усика на бій з Джошуа

Тайсон Ф’юрі змінив думку про Олександра Усика.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC і The Ring британець Тайсон Ф’юрі прокоментував найближчий чемпіонський бій в хевівейті Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Коментар "Циганського короля" доступний на YouTube-каналі Frank Warren’s Queensberry Promotions.

За словами непереможного британця, він поміняв свою думку про Усика. Тепер Ф’юрі вважає, що Олександр спеціально не показав свої найкращі якості в бою в своїх дебютних поєдинках у важкій вазі проти Чазза Візерспуна і Дерека Чісори. Тайсон впевнений, що таким чином українець хотів заплутати Джошуа, який явно здивується, коли проти нього вийде зовсім не той боксер, якого він очікує. Крім того, чемпіон порівняв Олександра з собою.

"Я думаю, що Усик краще, ніж здається, а ввечері, коли йому буде потрібно добре виступити, він це зробить, як і я", — заявив Ф’юрі.

Відзначимо, Усик і Джошуа поб’ються в Лондоні в суботу, 25 вересня. Ф’юрі, в свою чергу, проведе бій з Деонтеєм Уайлдером 9 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик привітав Україну з Днем незалежності власним віршем.