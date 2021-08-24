Усик зачитав свій вірш до Дня незалежності України (відео)

Олександр Усик присвятив Україні зворушливі рядки.

Український суперваговик, олімпійський чемпіон Лондона, Олександр Усик (18-0, 13 KO) написав вірш, присвячений Дню незалежності України. Своїм творінням колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі поділився у себе на сторінці в Instagram.

"Рідненька, хочу привітати тебе з Днем народження. Вчора написав для тебе невеликі рядки:

Ти у мене єдина, ти у мене одна.

Ти така неймовірна – матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра.

Ти для нас усіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа.

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.

І я буду молитись, щоб в теплі ти була.

З днем народження, дорога "- закінчив зворушливі рядки боксер.

"З днем народження Україна, з днем народження країна, ти для нас для всіх улюблена синьо жовта моя", — підписав пост боксер в соцмережі, прикріпивши відео, де він читає вірш.

"Телеграф" нагадує, що Усик вже у вересні 2021 року битиметься в головному бою у своєму житті. Протистояти небитому українцеві буде чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF і IBO британець Ентоні Джошуа. До слова, букмекери не на боці українця в цьому поєдинку. Додамо, що Олександр чекав чемпіонського шансу в хевівейті більше двох років.