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Усик - Джошуа: букмекеры оценили шансы боксеров

Усик - Джошуа: букмекеры оценили шансы боксеров
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter DAZNBoxing

25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик - Энтони Джошуа. Британский чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе проведет защиту титулов против украинского претендента. Накануне букмекеры оценили шансы бойцов.

По мнению аналитиков Пари-Матч, Джошуа является небольшим фаворитом встречи. На успех AJ можно сделать ставку с коэффициентом 1,36 (вероятность 73%). Триумф украинца менее вероятен - 3,00 (33%), а ничья расценивается как чудо - коэффициент 17 (5%).

Прогноз букмекеров на бой Александр Усик - Энтони Джошуа (данные за 23 июля):

  • Пари-Матч: (победа Усика 3,00 - ничья 17,00 - победа Джошуа 1,36)

Ранее Усик заявил, что побьет Джошуа дважды, намекая на реванш.

Напомним, в своем последнем бою Усик в 12-ранудовом поединке одолел опытного британца Дерека Чисору. Джошуа, в свою очередь, избил болгарина Кубрата Пулева. Ожидалось, что Энтони проведет два боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, но в дело вмешался американец Деонтей Уайлдер, который в суде выбил себе поединок с "Цыганским королем".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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