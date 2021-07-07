"Придется побить Джошуа дважды": Усик даст Энтони реванш в случае победы (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик в скором времени подпишет контракт на бой с чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в хевивейте британцем Энтони Джошуа. промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал ход переговоров.

По словам Красюка, Энтони после сенсационного поражения от Энди Руиса в США в контракте на бой с Александром особое внимание уделил опции реванша. В случае успеха в первом бою Александр будет иметь фантастические условия во второй схватке. Также промоутер рассказал, что украинец, узнав об этом требовании британца, заявил, что ему придется дважды побить Джошуа.

"Вопрос реванша прописан для Джошуа, поскольку он является чемпионом по трем версиям. Для него это было основополагающим условием. Возможно, это связано с дебютом Энтони на американском рынке, после боя с Энди Руисом вопрос реванша для AJ стоит очень остро. Для Усика мы прописали фантастические условия в реванше. Думаю, что мы получим возможность увидеть два боя Усик - Джошуа. Усик, когда услышал об этом условии, то его настроение точно не ухудшилось. Он сказал, что придется побить Антона (Энтони, - прим. ред.) дважды", - рассказал Красюк в комментарии для Youtube-канала VideoBoxing.

Ранее сообщалось, когда Усик и Джошуа проведут бой.